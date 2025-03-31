Смерть дитини у стоматології: в Тернополі судитимуть двох лікарів

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У Тернополі судитимуть стоматолога-хірурга та анестезіолога. Їх підозрюють у неналежному виконанні професійних обов'язків під час лікування дитини

Про це повідомила пресслужба Тернопільської обласної прокуратури, передає RegioNews.

Зазначається, що на початку серпня 2023 року за консультацією до лікаря-стоматолога-хірурга звернулися батьки однорічного хлопчика.

У нього виявили множинний карієс зубів і скерували на операцію під наркозом. І хоча лікуючий лікар мав можливість та час для збору повної та детальної інформації щодо стану дитини та наявності попередніх захворювань, які були підставою для відтермінування оперативного втручання, він все ж запланував санацію ротової порожнини під загальним наркозом, наголосили в прокуратурі.

Також не було проведено консультації з іншими лікарями, враховуючи, що здані аналізи крові пацієнта свідчили про наявність запальних процесів в організмі.

13 листопада під час стоматологічного оперативного втручання у дитини почав падати тиск крові і її доправили у реанімаційне відділення. Однак хлопчик помер.

За даними судово-медичної експертизи, попередня причина смерті – гостра легенево-серцева недостатність. Вік дитини на той час був 1 рік 10 місяців.

Нагадаємо, в березні Києві на прийомі в приватній стоматології помер 7-річний хлопчик. Поліцейські встановлюють усі обставини смерті.

Київська міська прокуратура розпочала кримінальне провадження. Лікаря-анестезіолога відсторонили від роботи.