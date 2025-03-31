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31 марта 2025, 12:29

Смерть ребенка в стоматологии: в Тернополе будут судить двух врачей

31 марта 2025, 12:29
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иллюстративный фото из открытых источников
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В Тернополе будут судить стоматолога-хирурга и анестезиолога. Их подозревают в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей во время лечения ребенка

Об этом сообщила пресс-служба Тернопольской областной прокуратуры, передает RegioNews.

Отмечается, что в начале августа 2023 за консультацией к врачу-стоматологу-хирургу обратились родители годовалого мальчика.

У него обнаружили множественный кариес зубов и направили на операцию под наркозом. И хотя лечащий врач имел возможность и время для сбора полной и детальной информации о состоянии ребенка и наличии предварительных заболеваний, которые являлись основанием для отсрочки оперативного вмешательства, он все же запланировал санацию полости рта под общим наркозом, отметили в прокуратуре.

Также не были проведены консультации с другими врачами, учитывая, что анализы крови пациента свидетельствовали о наличии воспалительных процессов в организме.

13 ноября во время стоматологического оперативного вмешательства у ребенка начало падать давление крови и его доставили в реанимационное отделение. Однако мальчик умер.

По данным судебно-медицинской экспертизы, предварительная причина смерти – острая легочно-сердечная недостаточность. Возраст ребенка того времени был 1 год 10 месяцев.

Напомним, в марте в Киеве на приеме в частной стоматологии умер 7-летний мальчик. Полицейские устанавливают все обстоятельства смерти.

Киевская городская прокуратура начала уголовное производство. Врача-анестезиолога отстранили от работы.

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Тернополь суд ребенок зубы лечение смерть ребенка Врач анестезия
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