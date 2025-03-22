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Про це повідомляє пресслужба поліції, інформує RegioNews.

За попередньою інформацією, у дитини зупинилося серце після введення йому наркозу на прийомі у лікаря-стоматолога.

На місці медики "швидкої" протягом двох годин намагалися реанімувати хлопчика. Однак, на жаль, дитина померла.

Наразі на місці працюють слідчі, судмедексперт та працівники ювенальної поліції.

Обставини події з’ясовуються, вирішується питання щодо правової кваліфікації події.

Нагадаємо, у лютому цього року у Кривому Розі 14-річний хлопець помер після видалення зуба під дією місцевого наркозу.