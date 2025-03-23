Смерть 7-річного хлопчика у стоматології: яке покарання світить лікарям

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У Києві розпочато кримінальне провадження за фактом смерті семирічного хлопчика в стоматологічній клініці

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури, передає RegioNews.

Зазначається, що семирічний хлопчик трагічно помер під час отримання стоматологічних послуг у приватній клініці в Києві. Його серце зупинилося після введення анестезії.

Попри те, що медики протягом двох годин намагалися провести реанімаційні заходи, їхні зусилля не дали результату.

Наразі причини цієї трагедії та якість наданих медичних послуг розслідуються.

Якщо буде доведено провину медичних працівників, їм загрожує обмеження волі до п'яти років або позбавлення волі до трьох років зі забороною обіймати певні посади чи займатися відповідною діяльністю протягом цього ж терміну.

Нагадаємо, в Києві на прийомі в приватній стоматології помер 7-річний хлопчик. Поліцейські встановлюють усі обставини смерті.