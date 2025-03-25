Смерть дитини в столичній стоматології: лікарку відсторонили від роботи

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Про це інформує RegioNews із посиланням на Суспільне Київ.

У клініці розповіли, що співпрацюють з правоохоронцями та надали їм усю необхідну інформацію.

Лікарку, котра проводила наркоз, відсторонили від роботи.

"У нас проводиться власне внутрішнє розслідування, ми хочемо отримати об'єктивні висновки від слідчої групи і самі розібратися в цій ситуації. Це страшна трагічна ситуація для родини. Це наша перша трагічна історія, сподіваємося, що остання", — зазначили в медзакладі.

Нагадаємо, в Києві на прийомі в приватній стоматології помер 7-річний хлопчик. Поліцейські встановлюють усі обставини смерті.

Київська міська прокуратура розпочала кримінальне провадження.

Якщо буде доведено провину медичних працівників, їм загрожує обмеження волі до п'яти років або позбавлення волі до трьох років зі забороною обіймати певні посади чи займатися відповідною діяльністю протягом цього ж терміну.