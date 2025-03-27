Трагедія на Рівненщині: 5-річний хлопчик випав із вікна

фото: Національна поліція

Про це повідомили в поліції області, передає RegioNews.

Інцидент трапився у середу, 26 березня, дитина випала з вікна п'ятого поверху квартири.

За даними правоохоронців, 5-річний хлопчик перебував удома разом із 29-річною матір'ю. Близько 18:15, коли жінка з кухні пішла до іншої кімнати, син виліз на диван, самотужки відкрив вікно та сперся на москітну сітку. Конструкція не витримала: дитина впала з вікна спочатку на накриття під’їзду, а потім — на ґрунт.

Сусіди викликали швидку, однак медики лише констатували смерть малолітнього.

Слідчі за цим фактом розпочали досудове розслідування за ч.2 ст.115 КК України (умисне вбивство із відміткою нещасний випадок).

Поліцейські застерігають, за можливості встановлюйте спеціальні дитячі замки на вікна.

Нагадаємо, на Полтавщині 14-річна дівчина впала з вікна багатоповерхівки. Її госпіталізували в тяжкому стані.

Раніше повідомлялося, що 18 березня на Одещині чоловік впав у 15-метровий колодязь. Рятувальники витягли його.