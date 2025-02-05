Двоє неповнолітніх організували автоперегони поблизу Тернополя

фото: Національна поліція

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції Тернопільської області.

Днями у соцмережах було опублікували відео, як неподалік Тернополя водії автомобілів влаштували несанкціоновані перегони.

Поліцейські опрацювали відео та встановили осіб, причетних до організації несанкціонованих автоперегонів. Це – двоє неповнолітніх жителів Тернополя.

Правоохоронці склали на батьків одного з хлопців протокол за ст. 184 КУпАП (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей). Наразі вирішується питання щодо притягнення до адміністративної відповідальності батьків іншого неповнолітнього.

Нагадаємо, у Полтавській області позашляховик Toyota влетів у автоцистерну. Внаслідок ДТП одна людина загинула, ще одна отримала травми.

Як повідомлялось, в Хмельницькій області легковий автомобіль вилетів у кювет та врізався у дерево.