Двоє неповнолітніх організували автоперегони поблизу Тернополя
Поліцейські встановили організаторів нелегальних автоперегонів поблизу Тернополя. Ними виявились двоє неповнолітніх жителів обласного центру
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції Тернопільської області.
Днями у соцмережах було опублікували відео, як неподалік Тернополя водії автомобілів влаштували несанкціоновані перегони.
Поліцейські опрацювали відео та встановили осіб, причетних до організації несанкціонованих автоперегонів. Це – двоє неповнолітніх жителів Тернополя.
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