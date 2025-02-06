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06 лютого 2025, 10:18

В Одесі чоловік ножем двічі вдарив знайомого

06 лютого 2025, 10:18
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фото: freepik.com
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Поліцейські затримали одесита за підозрою у спричиненні тяжких тілесних ушкоджень знайомому

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Подія сталася минулого тижня у вечірній в Одесі. Нетверезий 42-річний житель обласного центру звинувачував 27-річного знайомого за те, що той не віддає гроші за придбаний в нього павербанк. Під час конфлікту старший за віком чоловік вдарив молодшого ножем у живіт та груди, після чого втік з місця події.

Перехожі викликали "швидку". Наразі постраждалий перебуває у лікарні.

Правоохоронці оперативно розшукали зловмисник. Йому повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України. Йдеться про умисне тяжке тілесне ушкодження, небезпечне для життя в момент заподіяння. Нападнику загрожує до 8 років позбавленням волі.

Нагадаємо, колишнього правоохоронця з Луганщини засудили до 13 років за співпрацю з окупаційною владою.

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