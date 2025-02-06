В Тернополе 20-летний водитель въехал в здание прокуратуры
В Тернополе водитель не справился с управлением и врезался в здание областной прокуратуры
Об этом сообщили в полиции Тернопольской области, передает RegioNews .
Отмечается, что авария произошла 5 февраля около 19.45.
20-летний водитель автомобиля Audi A6, двигаясь по Ноябрьской в направлении улицы Патриарха Иосифа Слипого, не справился с управлением и допустил наезд на фонарь дорожного освещения. После этого въехал в фасад дома – в Тернопольскую областную прокуратуру.
Водитель телесных повреждений не получил. Однако автомобиль повредил объект культурного наследия.
По предварительной информации, водитель был трезв. У него взяли образцы крови для проверки содержания алкоголя.
По данному факту открыто производство в соответствии с частью 2 статьи 298 Уголовного кодекса Украины - умышленное незаконное уничтожение, разрушение или повреждение объектов культурного наследия или их частей.
Напомним, двое несовершеннолетних организовали автогонки вблизи Тернополя.
Ранее мы сообщали, что в Полтавской области внедорожник Toyota влетел в автоцистерну. В результате ДТП один человек погиб, еще один получил травмы.