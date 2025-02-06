В Тернополе 20-летний водитель въехал в здание прокуратуры

фото: Национальная полиция

В Тернополе водитель не справился с управлением и врезался в здание областной прокуратуры

Об этом сообщили в полиции Тернопольской области, передает RegioNews .

Отмечается, что авария произошла 5 февраля около 19.45.

20-летний водитель автомобиля Audi A6, двигаясь по Ноябрьской в направлении улицы Патриарха Иосифа Слипого, не справился с управлением и допустил наезд на фонарь дорожного освещения. После этого въехал в фасад дома – в Тернопольскую областную прокуратуру.

Водитель телесных повреждений не получил. Однако автомобиль повредил объект культурного наследия.

По предварительной информации, водитель был трезв. У него взяли образцы крови для проверки содержания алкоголя.

По данному факту открыто производство в соответствии с частью 2 статьи 298 Уголовного кодекса Украины - умышленное незаконное уничтожение, разрушение или повреждение объектов культурного наследия или их частей.

Напомним, двое несовершеннолетних организовали автогонки вблизи Тернополя.

Ранее мы сообщали, что в Полтавской области внедорожник Toyota влетел в автоцистерну. В результате ДТП один человек погиб, еще один получил травмы.