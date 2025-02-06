На Тернопільщині "художник" ошукав дівчину на 28 000 грн

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Про це повідомляє RegioNews із посиланням на відділ комунікації поліції Тернопільської області.

До правоохоронців звернулася 19-річна мешканка обласного центру. Вона розповіла, що в одному з месенджерів отримала пропозицію стати моделлю для малювання портрету, за що їй обіцяли заплатити 500 доларів. Тернополянка погодилася і незабаром отримала вказівку зареєструватися в міжнародній електронній платіжній системі.

Під час листування невідомий повідомив, що для отримання обіцяної суми потрібно поповнити рахунок на 8000 гривень. Потім зловмисник почав вигадувати різні причини для додаткових платежів. Загалом він виманив із жертви 28 000 гривень. Обіцяної винагороди дівчина не отримала.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження відповідно до ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Наразі поліцейські встановлюють особу зловмисника.

Нагадаємо, у Чернівецькій області "будівельники" ошукали інвесторів на 280 мільйонів гривень. Вони мали збудувати будинок, але зупинили будівництво і присвоїли кошти.