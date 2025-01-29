На Тернопільщині зіткнулися три авто однієї марки

фото: поліція

У Тернопільській області на автодорозі між селами Ступки та Романівка 28 січня трапилася дорожня аварія з травмованими. Зіткнулися три автомобілі марки Volkswagen

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на поліцію Тернопільської області.

Як встановили правоохоронці, водійка автомобіля Volkswagen Tiguan, яка їхала в напрямку Тернополя, зіткнулася з Volkswagen LT 35. Від удару мікроавтобус перекинувся, а позашляховик після цього врізався у Volkswagen ID.4.

Внаслідок аварії постраждав водій Volkswagen LT 35, його госпіталізували.

"У всіх водіїв взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю", — додали у поліції.

Нагадаємо, раніше на Тернопільщині у ДТП загинув водій квадроцикла. Смертельна автопригода в селі Новосілка Підгаєцької територіальної громади. Водій квадроцикла загинув на місці ДТП.

Також біля села Ярчівці на Тернопільщині нещодавно сталась смертельна ДТП.