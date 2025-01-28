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28 січня 2025, 14:36

На Тернопільщині затримали чоловіка, який за 15 000 доларів пропонував "вирішити питання" з мобілізацією

28 січня 2025, 14:36
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Житель Тернопільської області вимагав гроші від чоловіка за допомогу у визнанні його непридатним до військової служби. Тепер йому загрожує до 5 років позбавлення волі

Про це повідомили у поліції Тернопільської області, передає RegioNews.

За даними правоохоронців, 23-річний житель регіону запропонував чоловіку виготовити документи, які б дозволили уникнути мобілізації. Зловмисник нібито мав знайомих, які могли вплинути на рішення членів військово-лікарської комісії та працівників ТЦК. Свої послуги він оцінив у 15 000 доларів США.

Правоохоронці затримали чоловіка під час отримання неправомірної вигоди.

Наразі йому оголосили підозру за ч. 2 ст. 369-2 (одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави) Кримінального кодексу України. Порушнику загрожує до 5 років позбавлення волі.

Раніше в Одесі затримали лікаря, який за 700 доларів виготовляв фіктивні довідки для чоловіків, які не хотіли служити в армії.

Нагадаємо, у Дніпрі адвокат організував "схему для ухилянтів". За 12 000 доларів правозахисник обіцяв вирішити питання використовуючи фіктивні документи.

Тернопільська область ухилення від мобілізації корупційна схема відповідальність поліція
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