У Вишневому водій збив жінку на переході: подробиці трагедії

У місті Вишневе, що на Київщині 28 січня сталася смертельна ДТП. Під колеса авто потрапила жінка

Про це повідомила поліція Київської області, передає RegioNews.

Попередньо правоохоронці встановили, що 55-річний водій Renault здійснив наїзд на жінку, яка перетинала дорогу по нерегульованому пішохідному переходу.

50-річну потерпілу із чисельними травмами госпіталізували до лікарні. На жаль, попри зусилля лікарів вона померла.

Розпочато досудове розслідування за фактом ДТП, що спричинила смертельні наслідки (ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України).

Поліція вкотре закликає учасників дорожнього руху дотримуватись ПДР.

Нагадаємо, екс-очільника Броварської РДА Майбоженка оштрафували за пʼяну ДТП. Минулого року він збив на пішохідному переході чотирьох людей.

Раніше ми розповідали про нові деталі трагічної загибелі блогерки Анни Жук. Чоловіка блогерки, який був за кермом авто, відправили під арешт.