В Тернопольской области водитель автомобиля Mercedes-Benz сбил ребенка
В Тернопольской области в медучреждение с телесными повреждениями бригада экстренной медицинской помощи госпитализировала десятилетнюю девочку. Травмы ребенок получил в результате дорожно-транспортного происшествия
Об этом сообщили в Главном управлении национальной полиции в Тернопольской области, передает RegioNews.
ДТП произошло 28 января в городе Теребовля. Прибывшие на место происшествия правоохранители установили, что потерпевшая внезапно выбежала на проезжую часть дороги в неположенном месте и попала под колеса автомобиля Mercedes-Benz.
Ребенок был госпитализирован, а у водителя взяли образцы крови для проверки на содержание алкоголя.
В настоящее время продолжается следствие в соответствии с частью 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины.
Правоохранители призывают быть внимательными и осторожными на дороге, не нарушать правила дорожного движения и объяснять их детям.
Напомним, в Киевской области водитель Renault сбил женщину на пешеходном переходе. К сожалению, несмотря на усилия врачей, 50-летняя потерпевшая умерла.
Как сообщалось, в Киеве пьяный водитель протаранил семь припаркованных автомобилей. Травмы получили два человека.