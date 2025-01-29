В Тернопольской области водитель автомобиля Mercedes-Benz сбил ребенка

фото: Национальная полиция

В Тернопольской области в медучреждение с телесными повреждениями бригада экстренной медицинской помощи госпитализировала десятилетнюю девочку. Травмы ребенок получил в результате дорожно-транспортного происшествия

Об этом сообщили в Главном управлении национальной полиции в Тернопольской области, передает RegioNews.

ДТП произошло 28 января в городе Теребовля. Прибывшие на место происшествия правоохранители установили, что потерпевшая внезапно выбежала на проезжую часть дороги в неположенном месте и попала под колеса автомобиля Mercedes-Benz.

Ребенок был госпитализирован, а у водителя взяли образцы крови для проверки на содержание алкоголя.

В настоящее время продолжается следствие в соответствии с частью 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители призывают быть внимательными и осторожными на дороге, не нарушать правила дорожного движения и объяснять их детям.

Напомним, в Киевской области водитель Renault сбил женщину на пешеходном переходе. К сожалению, несмотря на усилия врачей, 50-летняя потерпевшая умерла.

Как сообщалось, в Киеве пьяный водитель протаранил семь припаркованных автомобилей. Травмы получили два человека.