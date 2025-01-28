У Тернополі з вікна багатоповерхівки випав хлопчик

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Про дитину, яка випала з вікна третього поверху повідомив перехожий. На місце події виїжджали патрульні, працівники ювенальної превенції, екстреної меддопомоги та рятувальники

Про це повідомили у поліції Тернопільської області, передає RegioNews.

Про дитину, яка випала з вікна третього поверху на дах добудованого балкона на спецлінію поліції повідомив перехожий. На місце події виїжджали патрульні, працівники ювенальної превенції, екстреної меддопомоги та рятувальники.

Нещасний випадок трапився у вівторок, 28 січня на вулиці 15 Квітня міста Тернополя. Хлопчик був удома із бабусею і захотів погуляти. Дитина не змогла відчинити двері, тому спробувала потрапити на вулицю через вікно. Він упав з триметрової висоти на дах балкона. Дитину зняли рятувальники та передали медикам.

Правоохоронці встановлюють деталі події та спілкуються з мамою потерпілого.

Нагадаємо, на Черкащині 10-річний хлопчик потрапив під колеса на пішохідному переході. Його госпіталізували із травмами.

Як повідомлялось, на Запоріжжі чоловік кинув гранату в жінку з дитиною. Жінка отримала травми, дівчинка не постраждала.