У Тернополі п'яний водій протаранив електроопору
6 січня у Тернополі водій автомобіля Renault у стані алкогольного сп'яніння в'їхав в електроопору
Про це повідомляє пресслужба Патрульної поліції Тернопільської області, передає RegioNews.
За інформацією правоохоронців, внаслідок аварії ніхто не постраждав, але транспортний засіб зазнав значних механічних пошкоджень.
Під час спілкування з водієм патрульні виявили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. Чоловік погодився пройти огляд на місці за допомогою приладу Drager.
Результат – 2,65 проміле, що перевищує допустиму норму понад 13 разів.
На 24-річного порушника поліцейські склали адміністративні матеріали за керування автомобілем у стані сп’яніння та порушення Правил дорожнього руху, що призвело до ДТП.
Нагадаємо, 15 грудня на автодорозі "Тернопіль — Львів — Рава-Руська" зіткнулися автомобіль BMW, автопоїзд DAF і мікроавтобус Mercedes Sprinter.
Смертельну ДТП, в якій загинули семеро та травмувалися троє пасажирів мікроавтобуса, вчинив п’яний водій. Мешканець Львівського району втік із місця аварії.