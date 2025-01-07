У Тернополі п'яний водій протаранив електроопору

фото: Патрульна поліція Тернопільської області

6 січня у Тернополі водій автомобіля Renault у стані алкогольного сп'яніння в'їхав в електроопору

Про це повідомляє пресслужба Патрульної поліції Тернопільської області, передає RegioNews.

За інформацією правоохоронців, внаслідок аварії ніхто не постраждав, але транспортний засіб зазнав значних механічних пошкоджень.

Під час спілкування з водієм патрульні виявили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. Чоловік погодився пройти огляд на місці за допомогою приладу Drager.

Результат – 2,65 проміле, що перевищує допустиму норму понад 13 разів.

На 24-річного порушника поліцейські склали адміністративні матеріали за керування автомобілем у стані сп’яніння та порушення Правил дорожнього руху, що призвело до ДТП.

Нагадаємо, 15 грудня на автодорозі "Тернопіль — Львів — Рава-Руська" зіткнулися автомобіль BMW, автопоїзд DAF і мікроавтобус Mercedes Sprinter.

Смертельну ДТП, в якій загинули семеро та травмувалися троє пасажирів мікроавтобуса, вчинив п’яний водій. Мешканець Львівського району втік із місця аварії.