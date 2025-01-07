В Тернополе пьяный водитель протаранил электроопору
6 января в Тернополе водитель автомобиля Renault в состоянии алкогольного опьянения въехал в электроопору
Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Тернопольской области, передает RegioNews .
По информации правоохранителей, в результате аварии никто не пострадал, но транспортное средство получил значительные механические повреждения.
В ходе общения с водителем патрульные обнаружили у него признаки алкогольного опьянения. Мужчина согласился пройти осмотр на месте с помощью прибора Drager.
Результат – 2,65 промилле, что превышает допустимую норму более 13 раз.
На 24-летнего нарушителя полицейские составили административные материалы за управление автомобилем в состоянии опьянения и нарушение Правил дорожного движения, что привело к ДТП.
Напомним, 15 декабря на автодороге "Тернополь - Львов - Рава-Русская" столкнулись автомобиль BMW, автопоезд DAF и микроавтобус Mercedes Sprinter.
Смертельное ДТП, в котором погибли семь и травмировались трое пассажиров микроавтобуса, совершил пьяный водитель. Житель Львовского района скрылся с места аварии.