фото: Патрульная полиция Тернопольской области

6 января в Тернополе водитель автомобиля Renault в состоянии алкогольного опьянения въехал в электроопору

Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Тернопольской области, передает RegioNews .

По информации правоохранителей, в результате аварии никто не пострадал, но транспортное средство получил значительные механические повреждения.

В ходе общения с водителем патрульные обнаружили у него признаки алкогольного опьянения. Мужчина согласился пройти осмотр на месте с помощью прибора Drager.

Результат – 2,65 промилле, что превышает допустимую норму более 13 раз.

На 24-летнего нарушителя полицейские составили административные материалы за управление автомобилем в состоянии опьянения и нарушение Правил дорожного движения, что привело к ДТП.

Напомним, 15 декабря на автодороге "Тернополь - Львов - Рава-Русская" столкнулись автомобиль BMW, автопоезд DAF и микроавтобус Mercedes Sprinter.

Смертельное ДТП, в котором погибли семь и травмировались трое пассажиров микроавтобуса, совершил пьяный водитель. Житель Львовского района скрылся с места аварии.