Масштабна ДТП із загиблими біля Львова: п’яний 23-річний водій BMW влаштував аварію та втік

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Смертельну ДТП, в якій загинули семеро та травмувалися троє пасажирів мікроавтобуса, вчинив п’яний водій. Мешканця Львівського району, який втік із місця аварії, вже затримали

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Національної поліції у Львівській області.

Слідство встановило, що 23-річний керманич автомобіля BMW виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автопоїздом DAF. Внаслідок удару некерований тягач врізався в мікроавтобус Mercedes Sprinter із пасажирами. Водій легковика залишив машину та втік із місця автотрощі.

"Від отриманих внаслідок ДТП травм на місці загинуло семеро пасажирів мікроавтобуса, троє осіб було травмовано – 45-річний водій вантажівки, 39-річний водій Mercedes Sprinter та його 23-річна пасажирка", — йдеться в повідомленні.

За попередніми даними, керманич BMW перебував у стані алкогольного сп’яніння. Наразі триває слідство.

Нагадаємо, жахлива ДТП сталася сьогодні вранці, 15 грудня, неподалік села Чижиків Львівського району. Близько 05:30 на автодорозі "Тернопіль — Львів — Рава-Руська" зіткнулися автомобіль BMW, автопоїзд DAF і мікроавтобус Mercedes Sprinter.