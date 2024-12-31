Трагедія на Прикарпатті: у ДТП загинули п'ятеро людей, найстаршому з них було 20 років

фото: поліція

Пізно ввечері 30 грудні в Івано-Франківській області сталася моторошна дорожня аварія, яка забрала життя п'яти молодих людей

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ДСНС у Івано-Франківській області.

Аварія сталася на автодорозі Н-09 "Мукачево-Львів" у селі Насташине, Бурштинської громади. Зіткнулися легковий та вантажний автомобілі.

Внаслідок аварії загинули п'ятеро людей, рятувальники довелося діставати їхні талі з понівеченого авто за допомогою спеціального обладнання.

Загинули дві дівчини віком 15 та 18 років, а також три хлопці 20, 18 та 17 років.

Нагадаємо, як повідомлялося, на Різдво, 25 грудня, неподалік міста Гайсин на Вінниччині сталася смертельна аварія. Загинули двоє курсантів Одеської військової академії та студентка Одеської юридичної академії.