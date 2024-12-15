Під Львовом зіткнулися легковик, автопоїзд та мікроавтобус із пасажирами: 7 людей загинули, 3 травмовані

фото: Нацполіція

Жахлива ДТП сталася сьогодні вранці, 15 грудня, неподалік села Чижиків Львівського району. Внаслідок масштабної аварії є загиблі та постраждалі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Національної поліції у Львівській області.

За матеріалами слідства, близько 05:30 на автодорозі "Тернопіль — Львів — Рава-Руська" зіткнулися автомобіль BMW, автопоїзд DAF і мікроавтобус Mercedes Sprinter.

"Від отриманих внаслідок ДТП травм на місці загинули семеро людей - пасажири мікроавтобуса Mercedes Sprinter, дані яких уточнюються. Крім того, троє осіб було травмовано – 45-річний водій вантажівки, 39-річний кермувальник мікроавтобуса та його 23-річна пасажирка. Вони госпіталізовані у лікувальні заклади Львова - встановлюються діагнози", — йдеться в повідомленні.

Слідчі відкрили кримінальне провадження. Винуватцю аварії загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини ДТП.

Нагадаємо, 9 грудня на Львівщині, у селі Плугів Золочівського району, легковик зіткнувся з мікроавтобусом. Водія і пасажирку госпіталізували.