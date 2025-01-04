фото: поліція

ДТП сталася 4 січня близько 1:50 в селі Білокриниця Кременецького району

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Водій авто Kia Ceed, 19-річний юнак, не впорався з керуванням та в’їхав у бетонну частину мосту.

Внаслідок зіткнення водія в тяжкому стані доставили до лікарні. Також травми отримали троє пасажирів: 19-річна дівчина та хлопці віком 17 і 21 рік.

Правоохоронці встановлюють обставини аварії.

Нагадаємо, вночі 2 січня на трасі під Миколаєвом зіткнулися два автомобілі. Загинули три людини, ще дві постраждали.