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04 січня 2025, 12:51

На Тернопільщині вночі автівка влетіла ​​у бетонну частину моста: четверо постраждалих

04 січня 2025, 12:51
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фото: поліція
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ДТП сталася 4 січня близько 1:50 в селі Білокриниця Кременецького району

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Водій авто Kia Ceed, 19-річний юнак, не впорався з керуванням та в’їхав у бетонну частину мосту.

Внаслідок зіткнення водія в тяжкому стані доставили до лікарні. Також травми отримали троє пасажирів: 19-річна дівчина та хлопці віком 17 і 21 рік.

Правоохоронці встановлюють обставини аварії.

Нагадаємо, вночі 2 січня на трасі під Миколаєвом зіткнулися два автомобілі. Загинули три людини, ще дві постраждали.

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