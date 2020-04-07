На СОVID-19 захворіла шестирічна дитина та директор ринку: лікарні Запорізької області продовжують приймати хворих

В Запорізькій області зареєстровано 44 випадки захворювання на з СОVID-19, один пацієнт – шестирічна дитина, ще одного підключили до апарату штучної вентиляції легень

Фото: Facebook сторінка Туринка

В Запорізькій області зареєстровано 44 випадки захворювання на з СОVID-19, один пацієнт – шестирічна дитина, ще одного підключили до апарату штучної вентиляції легень

Про це під повідомляє RegioNews з посиланням на прес-службу Запорізької ОДА.

За попередніми даними в Запорізькій області зафіксували 41 випадок захворювання. Тобто за добу додалося три хворих на коронавірус.

У Мелітополі за добу підтвердили два нових випадки коронавірусної інфекції, з них один - шестирічна дитина. Хворі з однієї сімї з хворим COVID-19, у якого коронавірус виявили раніше.

Під час брифінгу голова Запорізької облдержадміністрації Віталій Туринок розповів, що усі хворі знаходяться на лікуванні та самоізоляції в Запоріжжі, Мелітополі, Бердянську та у Запорізькому, Мелітопольському районах.

Усього в області 679 ліжок для пацієнтів з СОVID-19. Окрім цього, в обласній інфекційній лікарні робиться розводка кисню. Через тиждень планують оснастити 40 ліжок, до яких можна підключити апарати ШВЛ. Поки в лікарні підключено лише чотири апарати ШВЛ.

Також Туринок повідомив, що засобів захисту у боротьбі з COVID-19 лікарням регіону вистачить приблизно на місяць.

Крім того у поліції Запорізької області повідомляють, що у Запоріжжі на коронавірус захворів директор ринку, який нещодавно відмовлявся закриватися на карантин.

Так, 21 березня працівники поліції виявили кіоски, які працювали на одному з ринків, незважаючи на заборону. Директор ринку перешкоджав роботі поліції за що отримав адмінпротокол. Пізніше стало відомо, що чоловік перебуває в лікарні, а 3 квітня йому підтвердили зараження коронавірусом. Стан чоловіка важкий.

Правоохоронцям, які контактували з інфікованим, зробили тести на Сovid-19, їх результат негативний.