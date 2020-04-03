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03 квітня 2020, 10:47 5

На Запоріжжі на коронавірус захворіли двоє підлітків

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03 квітня 2020, 10:47 5
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На Запоріжжі в місті Мелітополі за минулу добу підтверджено три нових випадки коронавірусної інфекції, з яких двоє дітей
Фото: unsplash
На Запоріжжі в місті Мелітополі за минулу добу підтверджено три нових випадки коронавірусної інфекції, з яких двоє дітей

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Мелітопольську міську раду.

Повідомляється, що хворі діти віком 16 та 17 років. Всі пацієнти на даний час знаходяться вдома під наглядом своїх сімейних лікарів та отримують лікування в домашніх умовах.

Всі захворілі контактували з раніше виявленими хворими на COVID-19.

Всього в місті Мелітополі на 3 квітня зареєстровано 13 осіб з підтвердженим діагнозом, 1 пацієнт одужав.

Загалом в Запорізькій області зафіксовано вже 24 лабораторно підтверджених випадки захворювання COVID-19. Про це повідомляє Запорізький обласний лабораторний центр.

Нагадаємо, що у Запоріжжі медичні працівники "швидкої допомоги" звернулися до президента з вимогою включити їх у списки на підвищення заробітної плати.


коронавірус карантин COVID-19 Запоріжжя Мелітополь
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