На Запоріжжі на коронавірус захворіли двоє підлітків

На Запоріжжі в місті Мелітополі за минулу добу підтверджено три нових випадки коронавірусної інфекції, з яких двоє дітей

Фото: unsplash

На Запоріжжі в місті Мелітополі за минулу добу підтверджено три нових випадки коронавірусної інфекції, з яких двоє дітей

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Мелітопольську міську раду. Повідомляється, що хворі діти віком 16 та 17 років. Всі пацієнти на даний час знаходяться вдома під наглядом своїх сімейних лікарів та отримують лікування в домашніх умовах. Всі захворілі контактували з раніше виявленими хворими на COVID-19. Всього в місті Мелітополі на 3 квітня зареєстровано 13 осіб з підтвердженим діагнозом, 1 пацієнт одужав. Загалом в Запорізькій області зафіксовано вже 24 лабораторно підтверджених випадки захворювання COVID-19. Про це повідомляє Запорізький обласний лабораторний центр. Нагадаємо, що у Запоріжжі медичні працівники "швидкої допомоги" звернулися до президента з вимогою включити їх у списки на підвищення заробітної плати.

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