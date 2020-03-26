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26 березня 2020, 10:37 9

Короновірус вже на Херсонщині: перша хвора у задовільному стані

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26 березня 2020, 10:37 9
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На Херсонщині в Генічеську зафіксовано перший випадок коронавірусу
Фото: unsplash
На Херсонщині в Генічеську зафіксовано перший випадок коронавірусу

Про це повідомив у Facebook голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв, передає RegioNews.

32 річна жінка повернулася в Генічеськ після подорожі в ОАЕ. За словами Гусєва, пацієнтка у задовільному стані, та перебуває в лікарні під постійним наглядом медиків, які діють згідно з відпрацьованими алгоритмами МОЗ.

Крім того, родина пацієнтки знаходиться на самоізоляції, також під наглядом лікарів.

В свою чергу, теж в соцмережі Facebook, голова Генічеської райради Андрій Євстратов зазначив, що короновірус було підтверджено експрес-тестом, а потім і лабораторно.

"Так, експрес-тести, нажаль, дають похибку. Зараз відповідні служби проводять заходи, передбачені інструкціями. Хвора почуває себе задовільно. Люди, які були в контакті з нею будуть обсервовані. Будь ласка, бережіть себе і дотримуйтесь всіх профілактичних заходів безпеки", - написав він.

Також голова райради зазначив, що отримали тканину для виготовлення захисних масок. Їх будуть розповсюджувати серед населення району.

На теперіщній час на в'їзді в Генічеськ встановлюють блокпости, де цілодобово чергуватимуть медичні працівники, поліція, прикордонники, рятувальники. Вони оглядатимуть всіх, хто має намір в'їхати і виїхати з міста.

Додамо, що днями Херсон отримав п’ять тисяч експрес-тестів для діагностування коронавірусу.

Загалом, станом на 10 ранку 26 березня в Україні лабораторно підтверджено 156 випадків COVID-19.

Варто нагадати, що у Новій Каховці зафіксований спалах пневмонії, кожного дня шпиталізують від трьох до десяти дітей та дорослих.

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