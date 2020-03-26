В Тернопольской области выявлено 15 случаев заболевания COVID-19, среди них 5 медиков
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на страницу Тернопольского штаба для борьбы с коронавирусом.
В Тернопольской области по состоянию на 10 часов 26 марта выявлено 15 случаев COVID-19. Среди больных:
Житель города Залещики. Мужчине 57 лет. Находится в Тернопольской больнице скорой помощи
Житель города Тернополя, ему 55 лет. Он обратился к семейному врачу и находится на самоизоляции.
Житель Золотого Потока Бучацкого района – медик Монастырисской больницы.
11 жителей Монастырисского района. Среди них 2 семейных врача, врач из Центра первичной медико-санитарной помощи Монастырисского района, 41-летняя медсестра, сейчас она в реанимационном отделении Монастырисской больницы.
Мужчина 54 лет, он находится в Тернопольской больнице скорой помощи. Жена больного COVID-19. Женщине 48 лет, она находится в Тернопольской больнице скорой помощи. Житель села Швейков, которому 62 года, лечится в Монастырисской больнице. Житель Монастыриска, которому 63 года.
Житель села Ковалевка Монастырисского района умер. Мужчине было 68 лет.
В Тернопольской больнице скорой помощи 5 подозрений на COVID-19. В детской городской больнице 3 подозрения.
В Украине 156 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 5 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы. За сутки зафиксировали 43 новые случаи.
Коронавирус: в Украине уже пять смертельных случаев. В Ивано-Франковской области умерла женщина, которая 23 марта вместе с мужем попала в больницу с подозрением на коронавирусную инфекцию.
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