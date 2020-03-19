На Чернігівщині підозрюють нові випадки зараженням COVID-19

У Чернігівській області ще у трьох мешканців підозрюють смертельно небезпечний коронавірус - усі вони контактували із людиною, в організмі якої лабораторні тести вже підтвердили інфекцію

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У Чернігівській області ще у трьох мешканців підозрюють смертельно небезпечний коронавірус - усі вони контактували із людиною, в організмі якої лабораторні тести вже підтвердили інфекцію

Про це на особистій Facebook-сторінці повідомив голова Чернігівської ОДА Андрій Прокопенко. "Виявлено, що троє осіб, які проживають у Чернігові, Ніжині та селі в Чернігівському районі, останнім часом контактували з молодим чоловіком з Києва, у якого лабораторно підтверджено діагноз коронавірус COVID-19. Наразі всі троє разом з особами, з якими вони проживають, перебувають у самоізоляції на час інкубаційного періоду – 14 днів”, - проінформував голова ОДА. Андрій Прокопенко додав, що у разі виявлення симптомів захворювання на коронавірус всі постраждалі люди будуть госпіталізовані до інфекційних відділень лікарень за місцем проживання. Як писали RegioNews раніше, у місті Ніжин Чернігівської області 18 березня жінка вперше захворіла на COVID-19.

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