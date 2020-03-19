В Тернополе закрывают рынки, в том числе продуктовые
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Тернопольский городской совет.
Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом принял решение с 20 марта запретить деятельность всех рынков на территории Тернопольской городской территориальной громады.
Будут закрыты рынки на улицах Митрополита Шептицкого, А. Живова, В. Черновола, Киевская, 15 апреля, рынок Орион и рынок на привокзальной площади.
"Это обязательно, чтобы обезопасить тернополян от вероятного распространения коронавируса. Продуктовые магазины и аптеки будут работать. Коммунальные службы города работают в обычном режиме", - сказал городской председатель Тернополя Сергей Надал.
Напомним, Тернополь запретил ввоз товаров из Черновицкой и Житомирской областей. С 17 марта в Тернополе ввели ограничения на работу заведений общественного питания, массовых мероприятий с участием 10 человек и больше и тому подобное.
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В Тернополе выделили 2,5 миллионы на противодействие распространения COVID-19. За эти средства приобретут аппарат искусственной вентиляции легких.
Тернополь приобрел тест-системы для выявления коронавируса. Такие тесты помогут оказать своевременное лечение и остановить распространение вируса.
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