В Тернополе закрывают рынки, в том числе продуктовые

С 20 марта все рынки в городе будут закрыты на карантин

Фото: Тернопольский городской совет

С 20 марта все рынки в городе будут закрыты на карантин

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Тернопольский городской совет.

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом принял решение с 20 марта запретить деятельность всех рынков на территории Тернопольской городской территориальной громады.

Будут закрыты рынки на улицах Митрополита Шептицкого, А. Живова, В. Черновола, Киевская, 15 апреля, рынок Орион и рынок на привокзальной площади.

"Это обязательно, чтобы обезопасить тернополян от вероятного распространения коронавируса. Продуктовые магазины и аптеки будут работать. Коммунальные службы города работают в обычном режиме", - сказал городской председатель Тернополя Сергей Надал.

Напомним, Тернополь запретил ввоз товаров из Черновицкой и Житомирской областей. С 17 марта в Тернополе ввели ограничения на работу заведений общественного питания, массовых мероприятий с участием 10 человек и больше и тому подобное.

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В Тернополе выделили 2,5 миллионы на противодействие распространения COVID-19. За эти средства приобретут аппарат искусственной вентиляции легких.

Тернополь приобрел тест-системы для выявления коронавируса. Такие тесты помогут оказать своевременное лечение и остановить распространение вируса.

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