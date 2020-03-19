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19 березня 2020, 10:25 8

У Тернополі за недотримання карантину закрили 90 об’єктів торгівлі

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19 березня 2020, 10:25 8
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За порушення правил карантину передбачена адміністративна і кримінальна відповідальність
Фото: Тернопільська міська рада
За порушення правил карантину передбачена адміністративна і кримінальна відповідальність

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Тернопільську міську раду.

Муніципальна інспекція спільно із дільничними інспекторами поліції перевіряють дотримання правил карантину. Закрили ряд закладів-порушників.

18 березня припинено роботу більше 50 точок стихійної торгівлі, 5 кіосків на приринковій території та понад 30 кіосків і магазинів на мікрорайонах "Бам" та "Дружба".

У міськраді просять повідомляти про випадки порушення правил карантину на гарячу лінію міської ради 1580, а також у Viber муніципальної інспекції: 0730151481, а підприємців – дотримуватися заходів карантину.

Нагадаємо, Тернопіль заборонив ввезення товарів з Чернівецької та Житомирської областей. З 17 березня у Тернополі ввели обмеження на роботу закладів громадського зарчування, масових заходів за участю 10 чоловік і більше тощо.

За які послуги у Тернополі можна сплатити онлайн: номери, адреси, посилання. У Тернополі подати показники, отримати інформацію про стан розрахунків чи замовити послугу на сайті міської ради, підприємства, організації можна онлайн або по телефону.

У Тернополі виділили 2,5 мільйони на протидію поширення COVID-19. За ці кошти придбають апарат штучної вентиляції легень.

Тернопіль придбав тест-системи для виявлення коронавірусу. Такі тести допоможуть надати своєчасне лікування і зупинити поширення вірусу.

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