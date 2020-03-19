У Тернополі за недотримання карантину закрили 90 об’єктів торгівлі
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Тернопільську міську раду.
Муніципальна інспекція спільно із дільничними інспекторами поліції перевіряють дотримання правил карантину. Закрили ряд закладів-порушників.
18 березня припинено роботу більше 50 точок стихійної торгівлі, 5 кіосків на приринковій території та понад 30 кіосків і магазинів на мікрорайонах "Бам" та "Дружба".
У міськраді просять повідомляти про випадки порушення правил карантину на гарячу лінію міської ради 1580, а також у Viber муніципальної інспекції: 0730151481, а підприємців – дотримуватися заходів карантину.
Нагадаємо, Тернопіль заборонив ввезення товарів з Чернівецької та Житомирської областей. З 17 березня у Тернополі ввели обмеження на роботу закладів громадського зарчування, масових заходів за участю 10 чоловік і більше тощо.
За які послуги у Тернополі можна сплатити онлайн: номери, адреси, посилання. У Тернополі подати показники, отримати інформацію про стан розрахунків чи замовити послугу на сайті міської ради, підприємства, організації можна онлайн або по телефону.
У Тернополі виділили 2,5 мільйони на протидію поширення COVID-19. За ці кошти придбають апарат штучної вентиляції легень.
Тернопіль придбав тест-системи для виявлення коронавірусу. Такі тести допоможуть надати своєчасне лікування і зупинити поширення вірусу.
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