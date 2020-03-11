Как и чем дезинфицируют общественный транспорт в Тернополе
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Тернопольский городской совет.
В КП "Тернопольелектротранс" с начала эпидемии коронавируса дезинфекцию коммунальных троллейбусов и автобусов проводят трижды в день – утром, во время заезда транспорта на технический осмотр и вечером.
Дезинфицируют весь салон безопасным для пассажиров раствором неохлора. Рабочие защищены соответствующими средствами защиты.
Ежедневно дезинфекцию проводят в 52 троллейбусах и 16 автобусах.
В Тернополе запретили массовые мероприятия. Предпринимателям следует ликвидировать очереди и не допускать сотрудников с признаками ОРВИ к работе для противодействия распространению инфекции.
В случае выявления признаков коронавируса следует обратиться на круглосуточную линию оперативного штаба по номеру телефона 098 441 59 81.
Напомним, в Тернопольской области не подтвердили коронавирус у семилетнего ребенка, что вернулся из Италии. Ему установлен диагноз "грипп А".
Правительство Украины ввело карантин по всей стране из-за вспышки коронавируса в мире.
Кроме того, часть пунктов пропуска на государственной границе Украины могут временно закрыть в случае ухудшения ситуации с заболеваемостью на COVID-19.
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