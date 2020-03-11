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11 марта 2020, 16:48 1

Как и чем дезинфицируют общественный транспорт в Тернополе

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11 марта 2020, 16:48 1
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Для профилактики коронавируса общественный транспорт дезинфицируют три раза в день
Фото с сайта Тернопольского городского совета
Для профилактики коронавируса общественный транспорт дезинфицируют три раза в день

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Тернопольский городской совет.

В КП "Тернопольелектротранс" с начала эпидемии коронавируса дезинфекцию коммунальных троллейбусов и автобусов проводят трижды в день – утром, во время заезда транспорта на технический осмотр и вечером.

Дезинфицируют весь салон безопасным для пассажиров раствором неохлора. Рабочие защищены соответствующими средствами защиты.

Ежедневно дезинфекцию проводят в 52 троллейбусах и 16 автобусах.

В Тернополе запретили массовые мероприятия. Предпринимателям следует ликвидировать очереди и не допускать сотрудников с признаками ОРВИ к работе для противодействия распространению инфекции.

В случае выявления признаков коронавируса следует обратиться на круглосуточную линию оперативного штаба по номеру телефона 098 441 59 81.

Напомним, в Тернопольской области не подтвердили коронавирус у семилетнего ребенка, что вернулся из Италии. Ему установлен диагноз "грипп А".

Правительство Украины ввело карантин по всей стране из-за вспышки коронавируса в мире.

Кроме того, часть пунктов пропуска на государственной границе Украины могут временно закрыть в случае ухудшения ситуации с заболеваемостью на COVID-19.

В Киеве запретили массовые мероприятия, будут учиться дистанционно, а пробное ВНО хотят перенести.

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