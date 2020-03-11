Как и чем дезинфицируют общественный транспорт в Тернополе

Для профилактики коронавируса общественный транспорт дезинфицируют три раза в день

Фото с сайта Тернопольского городского совета

Для профилактики коронавируса общественный транспорт дезинфицируют три раза в день

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Тернопольский городской совет.

В КП "Тернопольелектротранс" с начала эпидемии коронавируса дезинфекцию коммунальных троллейбусов и автобусов проводят трижды в день – утром, во время заезда транспорта на технический осмотр и вечером.

Дезинфицируют весь салон безопасным для пассажиров раствором неохлора. Рабочие защищены соответствующими средствами защиты.

Ежедневно дезинфекцию проводят в 52 троллейбусах и 16 автобусах.

В Тернополе запретили массовые мероприятия. Предпринимателям следует ликвидировать очереди и не допускать сотрудников с признаками ОРВИ к работе для противодействия распространению инфекции.

В случае выявления признаков коронавируса следует обратиться на круглосуточную линию оперативного штаба по номеру телефона 098 441 59 81.

Напомним, в Тернопольской области не подтвердили коронавирус у семилетнего ребенка, что вернулся из Италии. Ему установлен диагноз "грипп А".

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