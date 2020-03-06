Громадський транспорт Чернігова дезінфікують для профілактики коронавірусу

Серед профілактичних заходів обов'язкове провітрювання салону на всіх кінцевих зупинках, а в кінці зміни вологе прибирання з використанням засобів дезінфекції

Фото та відео із сайту Чернігівської міської ради

Серед профілактичних заходів обов'язкове провітрювання салону на всіх кінцевих зупинках, а в кінці зміни вологе прибирання з використанням засобів дезінфекції

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Чернігівську міську раду.

"Стандартно у нас на підприємстві проходять планові мийки машин і при прибиранні салонів ми використовуємо дозволені хлорні засоби, промиваються сидіння та місця, з якими контактують пасажири. Пасажирський салон повністю обробляється у всіх машинах", - зазначив виконуючий обов'язки керівника КП "Чернігівське тролейбусне управління" Руслан Ємець.

Рухомий склад оброблятимуть ретельніше за допомогою спеціального обладнання. Для обробки використовується спеціальний сертифікований розчин нового покоління, який не залишає запаху і має дезінфікуючі, дезодоруючі, миючі властивості та не потребує змивання.

Нагадаємо, на Чернігівщині госпіталізували заробітчанина, що повернувся з Росії з температурою 39,3.