Громадський транспорт Чернігова дезінфікують для профілактики коронавірусу
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Чернігівську міську раду.
"Стандартно у нас на підприємстві проходять планові мийки машин і при прибиранні салонів ми використовуємо дозволені хлорні засоби, промиваються сидіння та місця, з якими контактують пасажири. Пасажирський салон повністю обробляється у всіх машинах", - зазначив виконуючий обов'язки керівника КП "Чернігівське тролейбусне управління" Руслан Ємець.
Рухомий склад оброблятимуть ретельніше за допомогою спеціального обладнання. Для обробки використовується спеціальний сертифікований розчин нового покоління, який не залишає запаху і має дезінфікуючі, дезодоруючі, миючі властивості та не потребує змивання.
Нагадаємо, на Чернігівщині госпіталізували заробітчанина, що повернувся з Росії з температурою 39,3.
Стоп коронавірус! У Чернігові дезинфікують тролейбуси
Стоп коронавірус! У Чернігові дезинфікують тролейбусиОпубліковано Телеканал "Дитинець” Четвер, 5 березня 2020 р.
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