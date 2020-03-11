Закарпаття: працівники хоспісу погрожують звільнитися, якщо до них привезуть хворих на коронавірус
Про це інформує RegioNews із посиланням на місцеве видання РІО.
Cпівробітники закладу розповіли, що з управління охорони здоров'я прийшла вказівка готувати хоспіс для можливого прийому заражених на коронавірус.
Це налякало весь персонал хоспісу і деякі мають намір звільнятися.
"При цьому нам не повідомили, куди розмістити тих важкохворих, які перебувають у нас в стаціонарі і чи достатньо у нас досвіду, щоб опікуватися інфекційними хворими", - розповідають працівники хоспісу.
Додають, що хоспіс не є достатньо ізольованим і до нього примикають приватні земельні ділянки.
Нагадаємо, Уряд України ввів карантин по всій країні через спалах коронавірусу в світі.
Крім того, частину пунктів пропуску на державному кордоні України можуть тимчасово закрити у випадку погіршення ситуації із захворюваністю на коронавірусну інфекцію COVID-19.
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