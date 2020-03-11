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11 березня 2020, 14:14 7

Закарпаття: працівники хоспісу погрожують звільнитися, якщо до них привезуть хворих на коронавірус

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11 березня 2020, 14:14 7
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Виноградівський хоспіс готують до госпіталізації хворих з ознаками захворювання на коронавірус
Виноградівський хоспіс готують до госпіталізації хворих з ознаками захворювання на коронавірус

Про це інформує RegioNews із посиланням на місцеве видання РІО.

Cпівробітники закладу розповіли, що з управління охорони здоров'я прийшла вказівка готувати хоспіс для можливого прийому заражених на коронавірус.

Це налякало весь персонал хоспісу і деякі мають намір звільнятися.

"При цьому нам не повідомили, куди розмістити тих важкохворих, які перебувають у нас в стаціонарі і чи достатньо у нас досвіду, щоб опікуватися інфекційними хворими", - розповідають працівники хоспісу.

Додають, що хоспіс не є достатньо ізольованим і до нього примикають приватні земельні ділянки.

Нагадаємо, Уряд України ввів карантин по всій країні через спалах коронавірусу в світі.

Крім того, частину пунктів пропуску на державному кордоні України можуть тимчасово закрити у випадку погіршення ситуації із захворюваністю на коронавірусну інфекцію COVID-19.

Більше по темі Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється).


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