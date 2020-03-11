На Тернопольщине не подтвердили коронавирус у ребенка, вернувшегося из Италии
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на страницу областного лабораторного центра МЗ Украины в Facebook.
"По результатам проведенных вирусологической лабораторией исследований подозрение на Covid-19 снято. Диагноз: грипп А подтвержден лабораторно методом ПЦР", - говорится в сообщении.
10 марта в областной лабораторный центр поступило срочное сообщение о случае подозрения на коронавирусную инфекцию у ребенка, который накануне заболевания вернулся из Италии.
"Специалистами своевременно проведено эпидрасследование, организован комплекс необходимых противоэпидемических мероприятий в очаге инфекционного заболевания", - сообщили в лабораторном центре.
Напомним, в Тернополе запретили массовые мероприятия. Предпринимателям следует ликвидировать очереди и не допускать сотрудников с признаками ОРВИ к работе для противодействия распространению инфекции.
Правительство Украины ввело карантин по всей стране из-за вспышки коронавируса в мире.
Кроме того, часть пунктов пропуска на государственной границе Украины могут временно закрыть в случае ухудшения ситуации с заболеваемостью на COVID-19.
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10.03.2020 г. в 18:15 час. к ГУ"Тернопольский ОЛЦ МЗ Украины" поступило срочное сообщение о случае подозрения на...Опубликовано ГУ "Тернопольский ОЛЦ МЗ Украины" Вторник, 10 марта 2020 г.
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