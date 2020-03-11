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11 марта 2020, 15:19 7

На Тернопольщине не подтвердили коронавирус у ребенка, вернувшегося из Италии

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11 марта 2020, 15:19 7
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Подозрение на заболевание Covid-19 у семилетнего ребенка не подтвердилась, установлен диагноз "грипп А"
Фото со страницы областного лабораторного центра МЗ Украины в Facebook
Подозрение на заболевание Covid-19 у семилетнего ребенка не подтвердилась, установлен диагноз "грипп А"

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на страницу областного лабораторного центра МЗ Украины в Facebook.

"По результатам проведенных вирусологической лабораторией исследований подозрение на Covid-19 снято. Диагноз: грипп А подтвержден лабораторно методом ПЦР", - говорится в сообщении.

10 марта в областной лабораторный центр поступило срочное сообщение о случае подозрения на коронавирусную инфекцию у ребенка, который накануне заболевания вернулся из Италии.

"Специалистами своевременно проведено эпидрасследование, организован комплекс необходимых противоэпидемических мероприятий в очаге инфекционного заболевания", - сообщили в лабораторном центре.

Напомним, в Тернополе запретили массовые мероприятия. Предпринимателям следует ликвидировать очереди и не допускать сотрудников с признаками ОРВИ к работе для противодействия распространению инфекции.

Правительство Украины ввело карантин по всей стране из-за вспышки коронавируса в мире.

Кроме того, часть пунктов пропуска на государственной границе Украины могут временно закрыть в случае ухудшения ситуации с заболеваемостью на COVID-19.

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Опубликовано ГУ "Тернопольский ОЛЦ МЗ Украины" Вторник, 10 марта 2020 г.


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