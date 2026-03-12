Податок на житло: юристи пояснили, коли потрібно платити за "зайві квадрати"

Фото з відкритих джерел

В Україні є податок на нерухомість, який платять за "зайві квадратні метри". Юристи пояснили, кому потрібно сплачувати цей податок

Про це повідомляє ГО "Захист держави", передає RegioNews.

Як пояснили фахівці, податок нараховується не на вся площу житла. Йдеться лише про випадки, коли площа перевищує встановлені норми:

Квартира - понад 60 квадратних метрів;

Будинок - понад 120 квадратних метрів;

Квартира та будинок разом - понад 180 квадратних метрів.

Сплачувати податок потрібно лише за "зайві" квадратні метри. Ставку встановлює місцева рада, але вона не може бути більшою ніж 1,5% від мінімальної зарплати за кожен додатковий квадратний метр.

"Ще один нюанс: якщо квартира більша за 300 м², а будинок понад 500 м², власник додатково сплачує 25 000 грн на рік", - пояснили експерти.

Податок не сплачується, якщо:

Житло розсташоване на окупованій території;

Житло знаходиться у зоні активних бойових дій;

Житло стало непридатним для проживання через війну.

