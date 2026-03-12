12:50  12 березня
Трансфер до кордону за $14 тисяч: на Рівненщині затримали перевізника
ГРВІ в Україні: за тиждень кількість хворих зменшилась на 6,7%
На Чернігівщині лікарці оголосили підозру через смерть 12-річної дитини
12 березня 2026, 16:55

Податок на житло: юристи пояснили, коли потрібно платити за "зайві квадрати"

Фото з відкритих джерел
В Україні є податок на нерухомість, який платять за "зайві квадратні метри". Юристи пояснили, кому потрібно сплачувати цей податок

Про це повідомляє ГО "Захист держави", передає RegioNews.

Як пояснили фахівці, податок нараховується не на вся площу житла. Йдеться лише про випадки, коли площа перевищує встановлені норми:

  • Квартира - понад 60 квадратних метрів;
  • Будинок - понад 120 квадратних метрів;
  • Квартира та будинок разом - понад 180 квадратних метрів.

Сплачувати податок потрібно лише за "зайві" квадратні метри. Ставку встановлює місцева рада, але вона не може бути більшою ніж 1,5% від мінімальної зарплати за кожен додатковий квадратний метр.

"Ще один нюанс: якщо квартира більша за 300 м², а будинок понад 500 м², власник додатково сплачує 25 000 грн на рік", - пояснили експерти.

Податок не сплачується, якщо:

  • Житло розсташоване на окупованій території;
  • Житло знаходиться у зоні активних бойових дій;
  • Житло стало непридатним для проживання через війну.

Юрист ГО "Захист держави" безкоштовно проконсультує та допоможе розібратися у вашій ситуації.

Контакти: +38 066 004 17 09, м. Івано-Франківськ, вул. Богдана Лепкого, 47Б.

Нагадаємо, раніше фахівці ГО "Захист Держави" надали покрокову інструкцію щодо отримання статусу особи з інвалідністю внаслідок війни, зокрема перелік необхідних документів, порядок складання заяви та інші деталі.

09 березня 2026
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Кількість фахівців у медичній сфері в Україні за десять років скоротилася в рази. Продовжують масово закриватися заклади охорони здоров'я, особливо у сільській місцевості де місцева влада не має доста...
03 березня 2026
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Четверта спроба обрати голову Черкаської обласної ради провалилась. В сесійній залі не зібралась достатня кількість депутатів, щоб підтримати компромісного кандидата Євгена Курбета на цій посаді
02 березня 2026
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Наскільки успішною стане військова операція проти Ірану, яка наразі виглядає ризикованою військовою авантюрою, стане зрозуміло вже в найближчі тижні. Але, якщо спадкоємці Хаменеї вирішать активно прот...
25 лютого 2026
Нова тактика Кремля. Росія розширює кілзону і знищує аграрний Південь
Через авіаудари та дронову кілзону великі аграрні площі в 2026 році перестануть приносити прибуток
