У Дніпрі чоловік спалив чуже авто через ревнощі

Фото: Національна поліція

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.

Як зʼясували правоохоронці, 50-річний житель Дніпра користувався авто, який йому тимчасово позичив знайомий. Проте через ревнощі до жінки підозрюваний приїхав до її будинку, облив авто легкозаймистою речовиною та підпалив його.

Зловмисника затримали. Тепер йому загрожує позбавлення волі на строк від трьох до десяти років.

Нагадаємо, раніше в Києві судитимуть чоловіка, який спалив автомобіль нового обранця своєї колишньої. Легковик згорів вщент, а сам зловмисник отримав опіки руки