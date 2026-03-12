На Чернігівщині судитимуть двох лісників, які організували незаконну вирубку дерев на 10 мільйонів

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Правоохоронці завершили досудове розслідування щодо головного лісничого та лісничого ДП «Корюківське лісове господарство» у Чернігівській області, які організували незаконну рубку лісу

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.

Слідство встановило, що протягом травня-липня 2020 року посадовці штучно поділили ділянки лісу на території площею менше 1 гектара. Таким чином вони уникнули обов’язкової процедури оцінки впливу на довкілля, яка необхідна для проведення рубок.

Після цього фігуранти видали лісорубні квитки на проведення суцільних санітарних рубок на цих ділянках.

Загалом було зрубано 4351 дерево на суму 9,48 млн грн.

Головному лісничому та лісничому загрожує до 10 років позбавлення волі.

