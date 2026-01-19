Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

Наразі інформації про постраждалих немає.

Посадовець зазначив, що в окремих районах можуть бути перебої з водо-, електро- постачанням. Фахівці тримають ситуацію під контролем.

Тривога оголошена по всій території області. Очільник ОВА закликав громадян до відбою повітряної тривоги перебувати в безпечних місцях.

Повітряні сили попереджали про БпЛА в напрямку Запоріжжя.

Нагадаємо, у ніч на 19 січня ворог атакував Україну 145 ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів, близько 90 із них – "шахеди". Сили ППО знешкодили 126 дронів.