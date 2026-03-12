Фото: ДПСУ

Прикордонники викрили жителя Миколаєва, який допомагав чоловікам призовного віку дістатися прикордонної зони для подальшої втечі з країни

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.

Фігурант діяв у змові з групою осіб. На власному автомобілі він привіз жителя Дніпра до обумовленого заздалегідь місця. Звідти чоловіка планували переправити за межі України в обхід пунктів пропуску.

Прикордонники затримали потенційного порушника під час його незаконної "подорожі".

За таку "допомогу" організатори отримали понад 14 тисяч доларів.

Водію повідомили про підозру за ч. 2 ст. 332 ККУ (сприяння незаконному переправленню осіб через держкордон). Суд призначив йому нічний домашній арешт.

Нагадаємо, раніше на Одещині прикордонники затримали чоловіка, який намагався переплисти Дунай і втекти до Румунії. Для форсування річки чоловік придбав гідрокостюм та водний електроскутер.