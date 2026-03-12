Трансфер до кордону за $14 тисяч: на Рівненщині затримали перевізника
Прикордонники викрили жителя Миколаєва, який допомагав чоловікам призовного віку дістатися прикордонної зони для подальшої втечі з країни
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.
Фігурант діяв у змові з групою осіб. На власному автомобілі він привіз жителя Дніпра до обумовленого заздалегідь місця. Звідти чоловіка планували переправити за межі України в обхід пунктів пропуску.
Прикордонники затримали потенційного порушника під час його незаконної "подорожі".
За таку "допомогу" організатори отримали понад 14 тисяч доларів.
Водію повідомили про підозру за ч. 2 ст. 332 ККУ (сприяння незаконному переправленню осіб через держкордон). Суд призначив йому нічний домашній арешт.
Нагадаємо, раніше на Одещині прикордонники затримали чоловіка, який намагався переплисти Дунай і втекти до Румунії. Для форсування річки чоловік придбав гідрокостюм та водний електроскутер.