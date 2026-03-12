Психологиня розповіла, як сказати "ні" і не відчувати провину
Багато людей бояться сказати «ні». Психологиня Житомирського осередку ГО «Захист Держави» Ірина Ремішевська розповіла, як це зробити
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Захист Держави. Житомир.
"Нам здається, що після "ні" хтось образиться або стосунки зіпсуються. Але частіше їх руйнує не саме "ні", а страх здатися поганою людиною. І тоді всередині накопичуються втома, роздратування і злість", – зазначає Ірина Ремішевська.
Щоб не жити з постійним відчуттям провини, перед відповіддю запитайте себе:
- я справді хочу це зробити
- чи просто боюся відмовити?
Якщо вам потрібна безкоштовна психологічна підтримка – звертайтеся до Житомирського осередку ГО "Захист Держави":
- м. Житомир, вул. Театральна, 5.
- Понеділок–п’ятниця, 9:00–18:00.
- Телефон: +38 097 763 59 78.
Нагадаємо, в Україні з'явиться Нацкомісія з питань психічного здоров'я. Відповідне рішення наприкінці лютого ухвалив Кабмін.
