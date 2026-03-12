У Чернівцях затримали працівника ТЦК, який за 2000 доларів знімав чоловіків із розшуку

фото: 24tv.ua

Працівники Державного бюро розслідувань затримали заступника начальника одного з відділів Чернівецького РТЦК та СП. Він пропонував військовозобов’язаним зняти їх розшуку за 2000 доларів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.

На початку 2026 року до посадовця звернувся знайомий, який хотів отримати консультацію про законні підстави зняття з розшуку. Натомість отримав пропозицію допомоги із розв’язанням питання за винагороду. Військовий запевняв, що може посприяти, аби конкретних осіб виключили з переліку розшукуваних.

Пізніше правоохоронці затримали працівника ТЦК під час одержання 4000 доларів США за двох військовозобов’язаних, яким він обіцяв допомогти уникнути мобілізації.

За скоєне працівнику ТЦК загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

