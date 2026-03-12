12:50  12 березня
12 березня 2026, 16:15

У Чернівцях затримали працівника ТЦК, який за 2000 доларів знімав чоловіків із розшуку

12 березня 2026, 16:15
фото: 24tv.ua
Працівники Державного бюро розслідувань затримали заступника начальника одного з відділів Чернівецького РТЦК та СП. Він пропонував військовозобов’язаним зняти їх розшуку за 2000 доларів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.

На початку 2026 року до посадовця звернувся знайомий, який хотів отримати консультацію про законні підстави зняття з розшуку. Натомість отримав пропозицію допомоги із розв’язанням питання за винагороду. Військовий запевняв, що може посприяти, аби конкретних осіб виключили з переліку розшукуваних.

Пізніше правоохоронці затримали працівника ТЦК під час одержання 4000 доларів США за двох військовозобов’язаних, яким він обіцяв допомогти уникнути мобілізації.

За скоєне працівнику ТЦК загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, наприкінці лютого у трагічній ДТП загинув військовослужбовець Чернівецького районного ТЦК та СП Олег Ірічук. Йому було 48 років.

корупція ДБР ТЦК Буковина Чернівці
09 березня 2026
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Кількість фахівців у медичній сфері в Україні за десять років скоротилася в рази. Продовжують масово закриватися заклади охорони здоров'я, особливо у сільській місцевості де місцева влада не має доста...
03 березня 2026
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Четверта спроба обрати голову Черкаської обласної ради провалилась. В сесійній залі не зібралась достатня кількість депутатів, щоб підтримати компромісного кандидата Євгена Курбета на цій посаді
02 березня 2026
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Наскільки успішною стане військова операція проти Ірану, яка наразі виглядає ризикованою військовою авантюрою, стане зрозуміло вже в найближчі тижні. Але, якщо спадкоємці Хаменеї вирішать активно прот...
25 лютого 2026
Нова тактика Кремля. Росія розширює кілзону і знищує аграрний Південь
Через авіаудари та дронову кілзону великі аграрні площі в 2026 році перестануть приносити прибуток
