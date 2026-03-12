Сподівався на соцвиплати: на Житомирщині аферисти вкрали останні гроші пенсіонера

Фото: Національна поліція

На Житомирщині пенсіонер звернувся до поліції. Виявилось, що він став жертвою шахрайства, коли намагався отримати соціальну допмогу

Про це повідомляє поліція Житомирської області, передає RegioNews.

61-річний житель міста Малина у соціальній мережі побачив оголошення про надання грошової допомоги на утеплення в розмірі 4 500 гривень. Це було нібито повідомлення від банку, клієнтом якого він є. Тому чоловік зацікавився пропозицією, перейшов за посиланням та зареєструвався на сайті.

Згодом йому зателефонував невідомий, який представивя працівником банку та попросив підтвердити вхід до банківського застосунку. Чоловік виконав усі його рекомендації. Наступного дня з його рахунку аферисти списали понад 70 тисяч гривень його збережень.

"Слідчі відділення поліції № 1 (м. Малин) Коростенського райуправління розпочали досудове розслідування за ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України", - повідомили в поліції.

