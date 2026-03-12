12:50  12 березня
Трансфер до кордону за $14 тисяч: на Рівненщині затримали перевізника
11:27  12 березня
ГРВІ в Україні: за тиждень кількість хворих зменшилась на 6,7%
09:52  12 березня
На Чернігівщині лікарці оголосили підозру через смерть 12-річної дитини
UA | RU
UA | RU
12 березня 2026, 17:35

На боці росіян у проти України воював італієць, якого судили за педофілію

12 березня 2026, 17:35
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Миколаївський райсуд Львівської області застосував екстрадиційний арешт до громадянина Італії. Відомо, що цей іноземець воював проти України на боці РФ

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

Відомо, що в 2016 році чоловіка в Неаполі судили за сексуальне насильства над неповнолітньою особою. У 2021 році апеляційний суд підтвердив вирок про покарання у вигляді позбавлення волі на 7 років та 2 місяці.

Зазначається, що йшлося про застосування насильства в сімʼї, примушування неповнолітньої до неодноразових, проти її волі, сексуальних дій, які полягали у домаганнях, торканнях до інтимних частин тіла насильницьким шляхом, а також змушування неповнолітньої торкатись його статевих органів. В українському законодавстві це відповідає розбещенню неповнолітніх (ч.2 ст.156 ККУ) і сексуальному насильству щодо особи, яка не досягла 14 років (ч.4 ст.153 ККУ).

У 2022 році прокуратура Неаполя видала наказ про виконання покарання. Однак чоловік почав переховуватися.

13 січня 2025 року українські військові взяли його в полон. Його утримували в таборі для військовополонених у Львівській області. Тепер є наказ Міністерства юстиції України про видачу його до Італійської Республіки для виконання вироку суду, що набув законної сили.

Сам чоловік заявляв, що хоче повернутися до РФ, а не до Італії. Проте суд застосував екстрадиційний арешт на 2 місяці до передачі іноземця компетентним органам Італійської Республіки.

Нагадаємо, суд заочно призначив покарання у вигляді десяти років позбавлення волі п'ятьом російським військовим. Вони катували цивільних під час тимчасового захоплення територій Охтирського району Сумської області на початку повномасштабної війни.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
війна окупанти Львівська область
09 березня 2026
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Кількість фахівців у медичній сфері в Україні за десять років скоротилася в рази. Продовжують масово закриватися заклади охорони здоров'я, особливо у сільській місцевості де місцева влада не має доста...
03 березня 2026
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Четверта спроба обрати голову Черкаської обласної ради провалилась. В сесійній залі не зібралась достатня кількість депутатів, щоб підтримати компромісного кандидата Євгена Курбета на цій посаді
02 березня 2026
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Наскільки успішною стане військова операція проти Ірану, яка наразі виглядає ризикованою військовою авантюрою, стане зрозуміло вже в найближчі тижні. Але, якщо спадкоємці Хаменеї вирішать активно прот...
25 лютого 2026
Нова тактика Кремля. Росія розширює кілзону і знищує аграрний Південь
Через авіаудари та дронову кілзону великі аграрні площі в 2026 році перестануть приносити прибуток
Психологиня розповіла, як сказати "ні" і не відчувати провину
12 березня 2026, 17:42
Сподівався на соцвиплати: на Житомирщині аферисти вкрали останні гроші пенсіонера
12 березня 2026, 17:15
На Чернігівщині судитимуть двох лісників, які організували незаконну вирубку дерев на 10 мільйонів
12 березня 2026, 17:08
Податок на житло: юристи пояснили, коли потрібно платити за "зайві квадрати"
12 березня 2026, 16:55
У Дніпрі чоловік спалив чуже авто через ревнощі
12 березня 2026, 16:35
У Чернівцях затримали працівника ТЦК, який за 2000 доларів знімав чоловіків із розшуку
12 березня 2026, 16:15
На Тернопільщині під час пожежі загинув 6-річний хлопчик
12 березня 2026, 15:39
Ядро фракції "Слуги народу" скоротилося до 120 депутатів – ЗМІ
12 березня 2026, 15:15
Омбудсмен розпочав перевірку Monobank через витік даних клієнтки
12 березня 2026, 14:47
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Всі публікації »
Геннадій Друзенко
Юрій Касьянов
Анатолій Амелін
Всі блоги »