На боці росіян у проти України воював італієць, якого судили за педофілію

Фото з відкритих джерел

Миколаївський райсуд Львівської області застосував екстрадиційний арешт до громадянина Італії. Відомо, що цей іноземець воював проти України на боці РФ

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

Відомо, що в 2016 році чоловіка в Неаполі судили за сексуальне насильства над неповнолітньою особою. У 2021 році апеляційний суд підтвердив вирок про покарання у вигляді позбавлення волі на 7 років та 2 місяці.

Зазначається, що йшлося про застосування насильства в сімʼї, примушування неповнолітньої до неодноразових, проти її волі, сексуальних дій, які полягали у домаганнях, торканнях до інтимних частин тіла насильницьким шляхом, а також змушування неповнолітньої торкатись його статевих органів. В українському законодавстві це відповідає розбещенню неповнолітніх (ч.2 ст.156 ККУ) і сексуальному насильству щодо особи, яка не досягла 14 років (ч.4 ст.153 ККУ).

У 2022 році прокуратура Неаполя видала наказ про виконання покарання. Однак чоловік почав переховуватися.

13 січня 2025 року українські військові взяли його в полон. Його утримували в таборі для військовополонених у Львівській області. Тепер є наказ Міністерства юстиції України про видачу його до Італійської Республіки для виконання вироку суду, що набув законної сили.

Сам чоловік заявляв, що хоче повернутися до РФ, а не до Італії. Проте суд застосував екстрадиційний арешт на 2 місяці до передачі іноземця компетентним органам Італійської Республіки.

Нагадаємо, суд заочно призначив покарання у вигляді десяти років позбавлення волі п'ятьом російським військовим. Вони катували цивільних під час тимчасового захоплення територій Охтирського району Сумської області на початку повномасштабної війни.