На Тернопільщині під час пожежі загинув 6-річний хлопчик

ілюстративне фото: з відкритих джерел

У Вишнівецькій громаді Тернопільської області під час пожежі загинув 6-річний хлопчик. Наразі правоохоронці встановлюють обставини трагедії

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

Пожежа сталась 12 березня в селі Бодаки. Рятувальники, які прибули на місце події, локалізували та ліквідували пожежу.

Під час огляду будинку було виявлено тіло 6-річного хлопчика, який там проживав.

Поліцейські встановлюють усі обставини трагедії. За результатами перевірки буде надана остаточна правова кваліфікація події.

Нагадаємо, всередині лютого у пожежі на Тернопільщині загинув чоловік 1952 року народження. Нещасний випадок стався в житловому будинку одного із сіл Почаївської громади.