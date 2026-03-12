На Тернопільщині під час пожежі загинув 6-річний хлопчик
У Вишнівецькій громаді Тернопільської області під час пожежі загинув 6-річний хлопчик. Наразі правоохоронці встановлюють обставини трагедії
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.
Пожежа сталась 12 березня в селі Бодаки. Рятувальники, які прибули на місце події, локалізували та ліквідували пожежу.
Під час огляду будинку було виявлено тіло 6-річного хлопчика, який там проживав.
Поліцейські встановлюють усі обставини трагедії. За результатами перевірки буде надана остаточна правова кваліфікація події.
Нагадаємо, всередині лютого у пожежі на Тернопільщині загинув чоловік 1952 року народження. Нещасний випадок стався в житловому будинку одного із сіл Почаївської громади.
Школярка із Тернополя перемогла на міжнародному конкурсі у ПарижіВсі новини »
11 березня 2026, 19:49
09 березня 2026
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Кількість фахівців у медичній сфері в Україні за десять років скоротилася в рази. Продовжують масово закриватися заклади охорони здоров'я, особливо у сільській місцевості де місцева влада не має доста...
03 березня 2026
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Четверта спроба обрати голову Черкаської обласної ради провалилась. В сесійній залі не зібралась достатня кількість депутатів, щоб підтримати компромісного кандидата Євгена Курбета на цій посаді
02 березня 2026
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Наскільки успішною стане військова операція проти Ірану, яка наразі виглядає ризикованою військовою авантюрою, стане зрозуміло вже в найближчі тижні. Але, якщо спадкоємці Хаменеї вирішать активно прот...
25 лютого 2026
Нова тактика Кремля. Росія розширює кілзону і знищує аграрний Південь
Через авіаудари та дронову кілзону великі аграрні площі в 2026 році перестануть приносити прибуток
Психологиня розповіла, як сказати "ні" і не відчувати провину
12 березня 2026, 17:42На боці росіян у проти України воював італієць, якого судили за педофілію
12 березня 2026, 17:35Сподівався на соцвиплати: на Житомирщині аферисти вкрали останні гроші пенсіонера
12 березня 2026, 17:15На Чернігівщині судитимуть двох лісників, які організували незаконну вирубку дерев на 10 мільйонів
12 березня 2026, 17:08Податок на житло: юристи пояснили, коли потрібно платити за "зайві квадрати"
12 березня 2026, 16:55У Дніпрі чоловік спалив чуже авто через ревнощі
12 березня 2026, 16:35У Чернівцях затримали працівника ТЦК, який за 2000 доларів знімав чоловіків із розшуку
12 березня 2026, 16:15Ядро фракції "Слуги народу" скоротилося до 120 депутатів – ЗМІ
12 березня 2026, 15:15Омбудсмен розпочав перевірку Monobank через витік даних клієнтки
12 березня 2026, 14:47
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Всі блоги »