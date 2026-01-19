Окупанти двічі атакували навчальний заклад у Херсоні

Фото: МВА

У неділю, 18 січня, російські загарбники пошкодили один із навчальних закладів у Дніпровському районі Херсона

Про це повідомив начальник Херсонської МВА Ярослав Шанько, передає RegioNews.

"За вчорашній день російські терористи двічі атакували один із навчальних закладів у Дніпровському районі", – йдеться у повідомленні.

Вдень ворожий снаряд влучив у дах – були вибиті багато вікон.

Посадовець зазначив, що ввечері ворожий снаряд упав на території, утворивши велику вирву та додатково пошкодивши вікна.

Нагадаємо, у ніч на 19 січня ворог атакував Україну 145 ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів, близько 90 із них – "шахеди". Сили ППО знешкодили 126 дронів.