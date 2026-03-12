12:50  12 березня
12 березня 2026, 15:15

Ядро фракції "Слуги народу" скоротилося до 120 депутатів – ЗМІ

12 березня 2026, 15:15
Ілюстративне фото: Facebook/Ярослав Железняк
Після виборів 2019 року фракція "Слуга народу" завела до Верховної Ради 254 депутатів і вперше в історії незалежної України сформувала монобільшість

Про це пише "Українська правда", передає RegioNews.

Як зазначає видання, так звана "монобільшість" де-факто давно перестала бути більшістю. Спершу, на початку вторгнення, депутати збиралися і Рада працювала на повну, але поступово ситуація деградувала. Частина депутатів роз’їхалася по регіонах, хтось виїхав за кордон, когось вигнали з фракції.

Раніше фракція мала стабільне робоче ядро на рівні 170-180 осіб, але ситуація різко змінилася після початку "Міндічґейту" та конфлікту з антикорупціонерами.

Станом на 2026 рік ядро фракції становить лише 120-130 осіб, і вона поступово втратила здатність збирати необхідні для голосування 226 голосів.

Щоб забезпечити кворум,"Слуга народу" доповнювала голоси завдяки депутатам з груп "Довіра" (приблизно 20 осіб), "За майбутнє" (10-15 осіб), а також депутатам з орбіти олігархів Сергій Льовочкін та Дмитро Фірташ, а також невеликій групі Вадим Столар. Додаткові голоси інколи надавала фракція Юлія Тимошенко в обмін на певні поступки.

Ситуація ще більше погіршилася влітку 2025 року, коли НАБУ висунуло підозри нардепу Юрію Кісєлю щодо зарплат у конвертах. Після цього депутати почали уникати голосувань через страх перед правоохоронними органами.

Наразі зарплати нардепів підняли, потреба у "конвертах" зникла, проте голоси фракції продовжують розпорошуватися. За словами одного зі співрозмовників УП, "купа людей кажуть: "Я краще взагалі ні за що не голосуватиму, ніж потім до мене прийде НАБУ". Ядро у фракції впало до 110–120 депутатів. Як голосувати складні закони – незрозуміло".

Нагадаємо, нардеп від "Слуги народу" Олександр Куницький восени 2024 року поїхав у закордонне відрядження і не повернувся. Через рік Генпрокуратура відкрила справу проти Куницького через погрози нардепу Гончаренку.

Читайте також: Владна система гниє і пропускає дедалі більше ударів – через безпорадність і корумпованість

