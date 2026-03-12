12:50  12 березня
Трансфер до кордону за $14 тисяч: на Рівненщині затримали перевізника
11:27  12 березня
ГРВІ в Україні: за тиждень кількість хворих зменшилась на 6,7%
09:52  12 березня
На Чернігівщині лікарці оголосили підозру через смерть 12-річної дитини
12 березня 2026, 14:47

Омбудсмен розпочав перевірку Monobank через витік даних клієнтки

12 березня 2026, 14:47
Фото: з відкритих джерел
Омбудсмен Дмитро Лубінець оголосив про перевірку можливого порушення закону через дії співзасновника Monobank Олег Гороховський, який визнав оприлюднення персональних даних клієнтки неправомірним

Про це Лубінець повідомив на своїй сторінці в Telegram, передає RegioNews.

За його словами, хоча співзасновник Monobank і визнав свою неправоту після оприлюднення персональних даних клієнтки. Водночас саме визнання помилки не звільняє від відповідальності.

"Я відреагував на ситуацію одразу – відкрито провадження та розпочато перевірку обставин можливого порушення законодавства щодо захисту персональних даних і банківської таємниці", – зазначив Лубінець.

Він підкреслив, що персональні дані не можуть використовуватися як інструмент публічного тиску або приниження, а закон один для всіх: порушення не може бути виправдане суспільним резонансом чи емоціями.

Про результати перевірки та подальші кроки буде повідомлено після отримання всієї необхідної інформації від банку та відповідних органів.

Нагадаємо, 9 березня Олег Гороховський опублікував у мережі фото клієнтки банку, зроблене під час відеоверифікації. На задньому фоні, за його словами, був російський прапор.

Згодом клієнтка заявила, що насправді на стіні був прапор Словенії, і розкритикувала публікацію свого фото без згоди.

Увечері 11 березня Гороховський вибачився за оприлюднення фото та пояснив свої дії емоційною реакцією на російський триколор. Він зазначив, що після багатьох років війни цей прапор викликає у нього сильний гнів, тому він відреагував поспіхом і без роздумів.

