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08 липня 2025, 09:44

Російські обстріли Сумщини: 4 загиблих і сотні атак на мирні громади

08 липня 2025, 09:44
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ілюстративне фото: Сумська ОВА
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Протягом минулої доби російські війська здійснили 120 обстрілів у 34 населених пунктах у 15 територіальних громадах області. На жаль, є загиблі та поранені мирні жителі

Про це повідомила Сумська ОВА, передає RegioNews.

У Хотінській громаді загинули двоє місцевих мешканців — чоловіки 1964 та 1976 років народження. Також внаслідок удару FPV-дроном травмовано жінку, 1951 року народження.

У Юнаківській громаді через обстріл загинув один із мешканців. У Сумській громаді внаслідок удару безпілотного літального апарата поранення отримали двоє цивільних.

На території Миколаївської сільської громади через удар дроном загинув чоловік 1983 року народження.

У Середино-Будській громаді вибухово-осколкові травми отримала жінка, 1971 року народження.

Найбільше обстрілів зафіксовано в Сумському, Шосткинському районах.

Пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури:

  • у Новослобідській громаді пошкоджено господарську будівлю;
  • у Сумській громаді пошкоджено нежитлові будівлі, об'єкт цивільної інфраструктури;
  • у Миколаївській сільській громаді пошкоджено транспортний засіб (трактор);
  • у Білопільській громаді пошкоджено приватний житловий будинок, нежитлову будівлю.

Повітряна тривога в області тривала 16 годин 41 хвилину.

Нагадаємо, протягом доби війська РФ завдали 503 удари по 13 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок ворожих обстрілів постраждали 20 осіб.

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