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08 июля 2025, 09:44

Российские обстрелы Сумщины: 4 погибших и сотни атак на мирные общины

08 июля 2025, 09:44
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иллюстративное фото: Сумская ОВА
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За прошедшие сутки российские войска совершили 120 обстрелов в 34 населенных пунктах в 15 территориальных общинах области. К сожалению, есть погибшие и раненые мирные жители

Об этом сообщила Сумская ОВА, передает RegioNews.

В Хотинской общине погибли двое местных жителей - мужчины 1964 и 1976 годов рождения. Также в результате удара FPV-дроном травмирована женщина, 1951 года рождения.

В Юнаковской общине из-за обстрела погиб один из жителей. В Сумской общине в результате удара беспилотного летательного аппарата ранения получили двое гражданских.

На территории Николаевской сельской общины из-за удара дроном погиб мужчина 1983 года рождения.

В Середино-Будской общине взрыво-оскольчатые травмы получила женщина, 1971 года рождения.

Больше всего обстрелов зафиксировано в Сумском, Шосткинском районах.

Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:

  • в Новослободской общине повреждено хозяйственное здание;
  • в Сумской общине повреждены нежилые здания, объект гражданской инфраструктуры;
  • в Николаевской сельской общине поврежден транспортное средство (трактор);
  • в Белопольской общине поврежден частный жилой дом, нежилое здание.

Воздушная тревога в области длилась 16 часов 41 минуту.

Напомним, в течение суток войска РФ нанесли 503 удара по 13 населенным пунктам Запорожской области. В результате вражеских обстрелов пострадали 20 человек.

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