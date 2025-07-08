Российские обстрелы Сумщины: 4 погибших и сотни атак на мирные общины
За прошедшие сутки российские войска совершили 120 обстрелов в 34 населенных пунктах в 15 территориальных общинах области. К сожалению, есть погибшие и раненые мирные жители
Об этом сообщила Сумская ОВА, передает RegioNews.
В Хотинской общине погибли двое местных жителей - мужчины 1964 и 1976 годов рождения. Также в результате удара FPV-дроном травмирована женщина, 1951 года рождения.
В Юнаковской общине из-за обстрела погиб один из жителей. В Сумской общине в результате удара беспилотного летательного аппарата ранения получили двое гражданских.
На территории Николаевской сельской общины из-за удара дроном погиб мужчина 1983 года рождения.
В Середино-Будской общине взрыво-оскольчатые травмы получила женщина, 1971 года рождения.
Больше всего обстрелов зафиксировано в Сумском, Шосткинском районах.
Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:
- в Новослободской общине повреждено хозяйственное здание;
- в Сумской общине повреждены нежилые здания, объект гражданской инфраструктуры;
- в Николаевской сельской общине поврежден транспортное средство (трактор);
- в Белопольской общине поврежден частный жилой дом, нежилое здание.
Воздушная тревога в области длилась 16 часов 41 минуту.
Напомним, в течение суток войска РФ нанесли 503 удара по 13 населенным пунктам Запорожской области. В результате вражеских обстрелов пострадали 20 человек.