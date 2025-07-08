На Херсонщині через російські обстріли загинула людина, поранені 4 цивільних

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Протягом минулої доби російська армія атакувала понад три десятки населених пунктів Херсонщини. Внаслідок ворожих ударів загинула одна людина, постраждали четверо цивільних

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.

"Через російську агресію 1 людина загинула, ще 4 — дістали поранення", — йдеться в повідомленні.

Вчора російські загарбники били по соціальній інфраструктурі та житлових кварталах. Війська РФ пошкодили дві багатоповерхівки та 17 приватних будинків. Також окупанти понівечили підприємство, господарчу споруду та гараж.