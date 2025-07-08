На Сумщині окупанти вбили тракториста, який працював у полі
Ввечері 7 липня внаслідок атаки російського БпЛА загинув житель одного з сіл Миколаївської громади. Чоловік обробляв поле трактором
Про це повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров, передає RegioNews.
Відомо, що російський дрон влучив у трактор під час роботи в полі.
"42-річний водій загинув від отриманих травм. Мої щирі співчуття рідним і близьким загиблого", – зазначив Олег Григоров.
Нагадаємо, 7 липня росіяни вбили 35-річного тракториста поблизу Берислава на Херсонщині.
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