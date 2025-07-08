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08 липня 2025, 08:30

На Сумщині окупанти вбили тракториста, який працював у полі

08 липня 2025, 08:30
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Ввечері 7 липня внаслідок атаки російського БпЛА загинув житель одного з сіл Миколаївської громади. Чоловік обробляв поле трактором

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров, передає RegioNews.

Відомо, що російський дрон влучив у трактор під час роботи в полі.

"42-річний водій загинув від отриманих травм. Мої щирі співчуття рідним і близьким загиблого", – зазначив Олег Григоров.

Нагадаємо, 7 липня росіяни вбили 35-річного тракториста поблизу Берислава на Херсонщині.

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обстріли окупанти Сумська область дрон жертва БПЛА атака трактор Григоров Олег Олексійович
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