Потрійна смертельна ДТП на Житомирщині: поліція з'ясовує обставини аварії

фото: Національна поліція

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що аварія сталася 23 червня на 221 км автошляху Виступовичі – Житомир – Могилів-Подільський.

За попередньою інформацією, сталося зіткнення фургона Renault Kangoo, під керуванням 27-річного жителя Бердичева, із зустрічним Volkswagen Touareg, за кермом якого перебував 35-річний житель Київщини.

Від удару позашляховик змінив траєкторію руху, зіткнувся з вантажівкою DAF та з’їхав з проїжджої частини дороги.

Унаслідок ДТП водій автомобіля Volkswagen Touareg загинув на місці події.

Триває встановлення всіх причин та обставин події.

Нагадаємо, на Житомирщині зіткнулись автобус із пасажирами та мотоцикл. Внаслідок ДТП мотоцикліст отримав травми, його госпіталізували медики. Водій та пасажири автобуса, на щастя, не постраждали.